Officieel: KV Oostende stelt Duitser aan als nieuwe trainer

KV Oostende gaat niet verder met Adnan Custovic, maar stelt in de plaats de Duitser Alexander Blessin voor.

De Duitser Alexander Blessin is de nieuwe coach van KV Oostende. Dat liet de nieuwe CEO Gauthier Ganaye vandaag weten. Blessin is er 47 en tekende een contract voor twee jaar met een optie voor een extra jaar.

Blessin komt van RB Leipzig waar hij sinds 2012 coach was in de jeugdopleiding. Voor de Duitser is het zijn eerste functie als coach van een eerste ploeg.

“We kiezen voor een nieuwe trainer die nauw aansluit bij onze manier van werken en voetballen", gaf Gauthier Ganaye aan.