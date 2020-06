Toekomst van KSV Roeselare in het gedrang? "Aandeelhouders beslissen eerstdaags over verdere betrokkenheid en ondersteuning"

De Chinese eigenaars van KSV Roeselare hadden nog een ultieme poging gedaan om de proflicentie voor volgend seizoen te behalen via het BAS. De spelers werden uitbetaald, maar het mocht niet baten.

Geen proflicentie voor Roeselare en dus treedt de West-Vlaamse club volgend seizoen aan in de hoogste amateurklasse. Sinds de club slecht nieuws te verwerken kreeg van het BAS was het windstil aan Schiervelde, maar op maandag 8 juni werd de stilte doorbroken met een communiqué.

De club beseft dat een gebrek aan communicatie ongenoegen schept en tot onduidelijkheid en speculatie leidt. Het is echter geen bewuste keuze. De coronaomwenteling en de beslissing van het BAS deed de aandeelhouders van de club reflecteren over de toekomst van de club en hun verdere betrokkenheid en ondersteuning. Tot zolang is de toestand ook voor bestuurders en medewerkers onzeker.

Er wordt door de aandeelhouders eerstdaags een beslissing aangekondigd.

Ondertussen werd al een concreet scenario uitgewerkt voor het komende seizoen. Van zodra er groen licht komt, werken we dit verder uit, met nieuwe moed en enthousiasme. Wij hopen u zo spoedig als mogelijk te kunnen berichten.

Als de belangrijkste aandeelhouders beslissen om niet meer betrokken te blijven bij de club is het nog niet zeker of de eerste amateurklasse wel haalbaar is voor Roeselare.