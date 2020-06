Analist is het -net als veel voetbalfans- beu: "Dit is te zot voor woorden!"

De soap blijft voortduren. Afgelopen weekend kwam Cercle-voorzitter Vincent Goemaere met een voorstel van 20 ploegen in 1A op de proppen. Hoe dan ook blijft het gissen hoe onze profcompetitie(s) er komend seizoen zullen uitzien.

Dit tot grote ergenis van velen, niet in het minst van Patrick Goots. "Op 15 mei was toch alles beslist", steekt hij van wal in GvA. "We zijn drie weken verder en nog altijd is het niet zeker hoe de competitie er volgend seizoen gaat uitzien. Nu lees ik dat Cercle een voorstel gaat indienen voor een competitie met 20 ploegen: daar zakt mijn broek van af. Dat is toch te zot voor woorden!?"

"Dit is geen reclame voor het Belgisch voetbal, nog maar eens... In andere landen gaat het al terug over voetbal. Bij ons over procedures, zijn gelijk halen voor eender welke rechtbank of instantie en vreemde beslissingen."

"Zoals die wedstrijd Virton-Beerschot die gespeeld moet worden volgens het BAS. Puur juridisch zal het wel kloppen dat die match herspeeld zou moeten worden. Maar is er dan niemand die zich dan ook even afvraagt: "Hoeft dit nu écht?"", besluit Patrick Goots.