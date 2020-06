Ex-spelers KV Oostende zamelen 50.000 euro in voor de club

In april zetten ex-spelers Sébastien Siani en Franck Berrier een inzamelactie op om hun voormalige club te steunen tijdens de coronacrisis. En dat heeft geloond.

De twee spelers kwamen via online veilingen en een crowdfundingfonds tot aan een bedrag van 49.564 euro. Een som die meer dan welkom is voor de club. De club liet weten dat het geld wordt verdeeld in jeugdwerking, sociale projecten en supporterswerking.

We wilden niet gewoon wachten en niets doen

Het initiatief kwam er van supportersgroep 'Kustboys' en ex-spelers Siani en Berrier. “Toen we de actie op poten zetten, had KVO € 2,7 miljoen nodig om een kapitaalsverhoging te kunnen doorvoeren. Zo een immens bedrag ophalen, was onrealistisch, maar we wilden niet gewoon wachten en niets doen", zei Franck Berrier over de actie.

"Uiteindelijk leverden heel wat mensen een bijdrage en zo creëerden we een hechte KVO-community. Uiteindelijk was de overname door buitenlandse investeerders cruciaal, maar via deze crowdfunding hebben we toch ook onze duit in het zakje gedaan.”

Ook ex-jeugdspeler Birger Verstraete deed zijn duit in het zakje. De speler van Köln gaf maar liefst 10.000 euro. “Ik ben opgegroeid op de Schorre. Ik bracht er als jeugdspeler quasi elke dag door en gaf er tot vorig jaar ook nog training. De hele jeugdwerking telt meer dan 600 spelertjes, zoiets mocht gewoon niet verdwijnen. Daarom wou ik absoluut mijn steentje bijdragen aan deze actie. Ook omdat een groot deel van het geld terugvloeit naar diezelfde jeugdwerking en naar sociale projecten.”