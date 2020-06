"Nieuwe coach past binnen nieuwe filosofie KV Oostende: Aanvallend voetbal met veel jeugdige spelers"

Het werd een erg druk weekend voor KV Oostende: zaterdag werd een nieuwe CEO voorgesteld. Amper een dag later was het de beurt aan Alexander Blessin, de nieuwe T1 van de Kustboys.

Bram Keirsebilck, perschef van KV Oostende, geeft bij Sporza meer tekst en uitleg bij de aanstelling van Blessin, die de voorbije acht seizoenen aan de slag was als jeugdtrainer bij RB Leipzig, en nog geen ervaring heeft als T1. "Onze nieuwe investeerders wilden een trainer die past binnen de filosofie: aanvallend voetbal brengen met jeugdige spelers."

"Daarnaast gaan ze prat op een data-driven werking. Zo gebeurt het ook bij Nice en Barnsley, en ook RB Leipzig doet dit naar verluidt zo."

Er bewoog dus weer een en ander, maar de Kustboys zijn nog niet klaar. "Het mag ook snel gaan, want over twee weken beginnen we weer aan de trainingen. Er moeten nog heel wat transfers komen, maar dat komt wel weer in orde", aldus Keirsebilck. "Ze willen hoofdzakelijk met spelers jonger dan 25 werken, die toch al over wat ervaring beschikken."