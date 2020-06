Hoe lang kan City de boot nog afhouden voor Duitse winger? Bayern wil hem absoluut hebben

Het is Bayern Munchen menens omtrent Leroy Sané. De Duitse winger moet bij Bayern een nieuw tijdperk inleiden. Maar dan moet er eerst een transfersom overeengekomen worden.

Bayern bood namelijk 40 miljoen euro. Een bedrag dat ze bij City veel te weinig vinden, de Citizens willen namelijk 70 miljoen euro ontvangen voor Sané.

Maar of ze dat zullen ontvangen, is nog maar de vraag. De vleugelaanvaller kwam dit seizoen nog niet in actie vanwege een blessure en tactische keuzes van Pep Guardiola. Met de aanwezigheid van Mahrez, Bernardo Silva en Sterling lijkt Sterling ook gewoonweg overbodig bij City. En dat zijn contract medio 2021 afloopt, zal hen ook niet in een gunsitge onderhandelingspositie zetten.

Vorig jaar wou CIty nog 100 miljoen euro ontvangen, nu dus nog 70 miljoen euro. Als Bayern lang genoeg wacht, doen ze misschien nog wat van de prijs?