De duurste voetballers: Romelu op één bij de Belgen en verrassende tweede, Messi, Neymar en Ronaldo zakken weg

Zoals naar jaarlijkse gewoonte maakte onderzoeksbureau CIES zijn lijst met de 100 duurste voetballers uit de vijf grote Europese competities bekend. Daarin ook wel wat Belgen, met op de tweede plaats toch wel een verrassing.

Romelu Lukaku is de duurste Rode Duivel met een waarde van 90,3 miljoen euro op plaats 30. De tweede in het lijstje is echter niet Kevin De Bruyne (70,2 miljoen) of Eden Hazard (65,5 miljoen). Die eer is weggelegd voor Youri Tielemans. De middenvelder van Leicester City zou momenteel zo'n 78,2 miljoen moeten kosten. Thorgan Hazard zijn marktwaarde is ook fel gestegen naar 57,3 miljoen.

Bovenaan staat nog altijd Kylian Mbappé, met 260 miljoen euro. Daarna volgen vier Engelsen: Sterling, Sancho, Alexander-Arnold en Rashford. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo worden een dagje ouder en dat is ook aan hun waarde te zien. Ze zouden nu respectievelijk nog 100,1 en 87 miljoen kosten. Neymar is zelfs teruggezakt naar 87 miljoen nadat PSG eerder nog 222 miljoen voor hem betaalde.