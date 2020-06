KV Mechelen gaat vol voor doelman van Genk

KV Mechelen is op zoek naar een doelman. Het contract van Bram Castro wordt niet verlengd en eerste doelman Yannick Thoelen herstelt nog van een kruisbandblessure. Daarom hebben ze hun oog laten vallen op Gaëtan Coucke.

Een piste die voordelig kan uitvallen voor de twee clubs. Bij Genk hebben ze immers al officieel beslist dat de 21-jarige Coucke mag/moet vertrekken. De Limburgers trekken vol de kaart van Maarten Vandevoordt en Danny Vukovic. Coucke wordt dan ook volgende week niet op training verwacht. Slechts als hij op 1 juli nog niet weg is, mag hij de trainingen hervatten samen met de vorig seizoen uitgeleende spelers.

KV Mechelen kan soelaas bieden. Malinwa is het meest concreet voor de Tongenaar, weet HBvL. Coucke werd na de blessure van Vukovic eerste doelman bij Genk, maar verdween na een aantal fouten naar de achtergrond. Eerst Vandevoordt en daarna Didillon namen zijn plaats in doel in. Ook Jens Teunckens staat op het lijstje bij KVM.