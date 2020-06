Nog 54 dagen tot de finale en OHL zit zonder trainer en met nauwelijks meer dan 11 spelers: "Ze staan voor een moeilijke oefening"

Nog minder dan twee maanden en dan ontvangt OH Leuven Beerschot voor deel 2 van de flink uitgerokken promotiefinale. De Antwerpenaren hebben technische staf langer vastgelegd en hebben geen vertrekkende sleutelpionnen. OHL heeft heel wat aflopende contracten op 30 juni en zoekt nu ook een nieuwe T1.

Het verschil tussen Beerschot en OH Leuven is onmiskenbaar. De Mannekes hebben T1 Hernan Losada en drie leden van de technische staf (Still, Dauwen en Nys) een nieuw contract aangeboden én hebben geen enkele speler steunpilaar op het veld die op 30 juni einde contract is.

"In dat opzicht staat Beerschot er toch wat beter voor, aangezien ze verder kunnen bouwen op hun gekweekte automatismen", legt Mo Messoudi uit in een gesprek met Voetbalkrant.com.

En dat terwijl OHL op 54 dagen van de promotiefinale zonder T1 zit en met niet veel meer dan een elftal spelers die na 30 juni nog onder contract liggen bij de club. "Wat moet OHL doen? Ze staan voor een erg moeilijke evenwichtsoefening."

"Ofwel kunnen ze zich flink versterken en enorm veel geld uitgeven voor een finalewedstrijd, maar dan wel met het risico om het niet te halen en zo met een enorme loonkost opgescheept te zitten. Of ze kunnen voorzichtiger zijn en spelers aantrekken die voor zowel 1A als 1B geschikt zijn, zonder te veel geld uit te geven", besluit Messoudi.