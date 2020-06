Na Lautaro Martinez maakt volgende Argentijn Barcelona het hof: "Het zou mooi zijn om met Messi samen te spelen"

Paolo Dybala bracht bij een gesprek met CNN de bal zelf aan het rollen door te zeggen dat hij het wel ziet zitten om met zijn landgenoot Lionel Messi samen te spelen bij Barcelona.

"Barcelona is een enorm goed team en door Messi zijn ze nog groter dan normaal", liet Dybala optekenen. "Het zou mooi zijn om met Lio samen te spelen, maar Juventus is ook een fantastische club met een rijke historie en veel goede spelers', smoort hij de geruchten meteen in de kiem. Maar even later gooit hij toch opnieuw olie op het vuur.

"Op dit moment ben ik niet bezig met een transfer", aldus Dybala. De Argentijn ligt nog tot medio 2022 onder contract bij Juventus maar heeft nog geen contractverlenging aangeboden gekregen. "Ik weet dat het dor de crisis niet makkelijk is, andere spelers hebben echter wel kunnen verlengen. Maar ik ben gelukkige hier. De club zal op een bepaald moment wel een gesprek willen, of misschien niet..."