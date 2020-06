📷 Geen sponsor, wel #blacklivesmatter op shirts van Frankfurt

Eintracht Frankfurt heeft ervoor gekozen om niet met een sponsor op het shirt aan te treden tegen Bayern München, maar met de leuze #blacklivesmatter op hun borst. Zo betuigen ze hun steun voor de anti-racistische protesten na de dood van George Floyd in de VS.

