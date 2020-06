'Gaëtan Coucke moet Thoelen vuur aan de schenen leggen'

Gaetan Coucke kreeg van Racing Genk te horen dat er voor hem geen toekomst meer is weggelegd en dus zoekt de doelman ondertussen naar een nieuwe club.

Coucke speelde dit seizoen heel wat matchen en liet ook zien heel wat in zijn mars te hebben. Maar de jonge doelman had ook moeilijkheden met de druk en ging geregeld in de fout, terwijl met Maarten Vandevoordt achter hem een toptalent stond te popelen zijn plek in doel in te nemen.

Bij Racing Genk besloten ze dan ook om Coucke op de transferlijst te zetten en het vertrouwen aan Vandevoordt te schenken. Ondertussen is Coucke op zoek naar een nieuwe club.

Bij KV Mechelen zien ze hun kans schoon om met Coucke de ideale tweede doelman binnen te halen, al is het nog de vraag of de talentvolle doelman financieel haalbaar is.

Bij KV Mechelen zien ze in Coucke iemand die eerste doelman Yannick Thoelen het vuur aan de schenen kan leggen en op termijn eerste doelman kan worden. Al heeft KV Mechelen ook nog af te rekenen met een niet nader genoemde Franse club.