Montanier, de trainer die "voor een ontspannen sfeer zorgt" en rustiger is langs de zijlijn: "Verwacht geen explosies van hem"

In België heeft de nieuwe trainer van Standard nog geen ervaring, maar in Frankrijk en Spanje kan Philippe Montanier mooie adelbrieven voorleggen. Luigi Pieroni en Nicolas Penneteau werkten in het verleden over hem en vertellen over zijn stijl.

Nicolas Penneteau was bij Valenciennes doelman onder Montanier en zal hem straks terugzien in de derby tussen Charleroi en Standard. Iemand die de boel zal opjutten is de 55-jarige Fransman niet.

"Het is een integere man, altijd kalm en beheerst. Verwacht van hem geen explosies langs de zijlijn. Ik herinner mij vooral ook zijn voorliefde voor het Barcelona van Guardiola in die periode. Hij liet zich graag inspireren door de manier van voetballen van de grote ploegen", aldus de doelman van de Carolo's in Het Laatste Nieuws.

In 2008 had ook Luigi Pieroni Montanier als trainer. "Montanier was anders dan elke andere trainer met wie ik voordien had gewerkt, omdat hij in de voorbereiding heel weinig de nadruk legde op het fysieke aspect. Het is ook de man van de dialoog. Een trainer die graag tussen de spelers staat, met gelijk welk probleem kon je bij hem terecht. Hij creëerde een ontspannen sfeer", aldus Pieroni.