Philippe Montanier brengt zijn assistent mee naar Sclessin

De pas aangeduide T1 Philippe Montanier brengt ook een assistent mee naar Standard.

Woensdagochtend stelde Standard Luik Philippe Montanier officieel voor als nieuwe T1 en opvolger van Michel Preud'homme. Enkele uren later arriveerde de 55-jarige coach op Sclessin in het gezelschap van Alexandre Grosjean.

Ook Mickaël Debève vergezelde Montanier in en rond het Maurice Dufrasnestadion van de Luikenaars. Debève was de assistent van Montanier bij RC Lens, de club waar ze in februari van dit jaar allebei op straat werden gezet. Hij zal ook bij Standard een assistentenrol krijgen.