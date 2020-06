Acht Lokeren-spelers vonden al onderdak, nog zeven Belgen op zoek naar een nieuwe club

Door het faillissement van Sporting Lokeren moet een hele spelerskern op zoek naar een nieuwe club. Voor sommigen is die zoektocht nog bezig, terwijl anderen al elders hebben getekend. Een overzicht.

Een achttal spelers dat dit seizoen onder contract lag bij Sporting Lokeren -niet op huurbasis- heeft intussen al een nieuwe club gevonden. Een spits, een jeugdproduct van de club nota bene, zoekt het niet al te ver. Gil Van Moerzeke gaat aan de slag bij fusieclub Lokeren-Temse.

Ook youngsters Mathéo Parmentier en Max De Ruyver vonden onderdak. Eerstgenoemde kreeg dit seizoen zijn eerste basisplaats en zette zijn kribbel bij KAA Gent. De Ruyver moet zijn profdebuut nog maken en hoopt dat bij Zulte Waregem te doen.

Een duo gaat een reeks hoger aan de slag, in eerste klasse A. Amine Benchaib is een Lokers jeugdproduct en draaide al drie jaar mee bij de A-kern. Hij gaat zijn ontwikkeling verderzetten bij Charleroi. Doelman Théo Defourny is de meest recente speler die een nieuwe werkgever vond. Voor hem is het zijn tweede faillissement (na Tubize). Hij verkast naar Eupen. Ook Guus Hupperts gaat naar eerste klasse, maar dan in zijn vaderland. De winger tekende bij VVV Venlo.

Bob Straetman zakt een reeks af en gaat de kleuren van Lierse Kempenzonen verdedigen in de hoogste amateurklasse. Tracy Mpati, ten slotte, is ook volgend jaar nog actief in 1B. De 28-jarige rechtsback sluit aan bij RWDM.

Niet iedereen heeft al een nieuwe club gevonden. Zeven Belgen kijken de kat uit de boom of hebben moeite met het vinden van een nieuwe werkgever. Lokeren draaide nu eenmaal geen seizoen. Dat maakt het er niet makkelijker op en al zeker niet het feit dat de markt er helemaal anders uitziet door de coronacrisis. De budgetten (en de kernen) worden kleiner.

Zo zijn Davino Verhulst, Jimmy De Jonghe, Seth De Witte, Jelle Van Damme, Robin Mantel, Killian Overmeire en Stefano Marzo nog volop bezig aan hun zoektocht naar een nieuwe club.