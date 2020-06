🎥 Nieuwe CEO KV Oostende haalt de mosterd bij Liverpool: "Verwacht geen Play-Off 1, maar het voetbal zal veel goedmaken"

Met zijn 31 lentes is hij met voorsprong de jongste algemene manager in onze eerste klasse. Wie jong is wilt wat, Gauthier Ganaye loopt dan ook over van ambitie bij zijn intrede bij de kustploeg. De Fransman haalt inspiratie bij een Europese grootmacht.

Ondanks zijn jonge leeftijd kan Ganaye al de nodige adelbrieven voorleggen. De 31-jarige Fransman was eerder al 'Chief Executive' bij FC Barnsley en voorzitter van OGC Nice, twee clubs waar de nieuwe Amerikaanse eigenaars van KVO al passeerden. Ganaye heeft al een duidelijke filosofie voor de kustploeg voor ogen. In die optiek moet ook de aanstelling van Alexander Blessin, een jeugdtrainer van RB Leipzig, gekaderd worden. “Counterpressing, dat is enorm intens”, steekt Ganaye van wal in Het Nieuwsblad. Klopp achterna “Van het moment dat je de bal verliest, moeten de spelers die het dichtst zijn de bal zo snel mogelijk veroveren. Als dat heel hoog gebeurt op het veld, heb je veel schoten op doel. Dat is spannend. Dat is Jürgen Klopp, Liverpool. Verwacht volgend seizoen geen Play-Off 1-voetbal bij KV Oostende, maar de manier van spelen zal veel goedmaken.” Onze burgemeester @Barttommelein heet onze nieuwe Executive Director @GGanaye welkom in Oostende: "KVO én @StadaanZee moeten elkaar versterken." Morgen uitgebreid interview met Gauthier via onze kanalen. #Route31 pic.twitter.com/jYlle2ouZ3 — KV Oostende (@kvoostende) June 10, 2020

Lees ook... Ook het verblijf van Franck Berrier bij KVO was maar van korte duur