Gaat nu ook Cercle voor een buitenlandse coach? OHL zit ook achter Brys

Tot vorige week was Marc Brys topkandidaat om de nieuwe trainer van Cercle Brugge te worden. Die situatie is nu blijkbaar veranderd. De kans is groot dat het een buitenlandse piste wordt.

Blijven de Belgische coaches op hun honger zitten? KV Oostende en Standard gingen in het buitenland al hun coach zoeken en nu lijkt ook Cercle dat te gaan doen. Volgens HLN moet de nieuwe technisch directeur, Paul Mitchell, de beslissing over de nieuwe trainer nemen. Ook OHL is geïnteresseerd in Brys en dat kan wel een verklaring zijn waarom de Vereniging het geweer van schouder verandert. “Wij hebben ook gesproken met een aantal buitenlandse kandidaten uit Portugal, Nederland, Frankrijk en Duitsland”, aldus voorzitter Goemaere.