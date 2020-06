Juventus en AC Milaan nemen het vanavond tegen elkaar op in bekerfinale, maar moeten heel wat grote namen missen

Vanavond staat in Italië voor het eerst in weken weer (beker)voetbal op het programma. En er staat ons meteen een mooie affiche te wachten.

Na maanden wachten is het voetbal weer terug in Italië. Het land, dat hard werd getroffen door de coronacrisis, wacht hier al maanden op en er staat meteen een historisch duel op het programma.

Een wedstrijd tussen Juventus en AC Milan is altijd bijzonder, ongeacht de klassering van beide teams. In de heenwedstrijd in San Siro speelden de twee teams 1-1 gelijk en zo ligt de terugwedstrijd nog volledig open... vooral met de afwezigen aan beide kanten.

Cristiano Ronaldo zal wel aanwezig zijn, maar Juventus moet met Chiellini, Ramsey, Demiral en Higuain toch enkele belangrijke pionnen missen. Ook is het de vraag hoe spelers als Matuidi, Dybala en Rugani hersteld zijn van het coronavirus. Milaan van zijn kant zal het moeten stellen zonder Leo Duarte en Mateo Musacchio (geblesseerd) en Theo Hernandez, Samu Castillejo en Zlatan Ibrahimovic (geschorst).

In het nieuwe stadion van Juventus kwam AC Milaan al 10 keer op bezoek en verloor het 10 keer. Wordt dit dan eindelijk de goede keer voor Milaan?

Kan AC Milaan stunten en Juventus uit de beker knikkeren? Meldt u nu aan bij BetFirst en zet 100 euro in op i Rossoneri. Bij winst voor het team van Alexis Saelemaekers krijgt u 650 euro terug.