Keert Corentin Fiore terug naar ons land? Hij zou in 1B aan de slag kunnen gaan

De 25-jarige linksachter Corentin Fiore ging in januari van Cercle Brugge naar Teramo Calcio, maar deze zomer zou hij kunnen terugkeren naar ons land. Hij zou namelijk in 1B aan de slag kunnen.

Corentin Fiore heeft eerder in een interview bij Walfoot laten vallen dat hij een terugkeer naar België wel ziet zitten. De linksachter had zelfs de naam van Felice Mazzu genoemd. Volgens Le Soir kan de wens van de ex-speler van Cercle Brugge en Standard werkelijkheid worden.

Corentin Fiore zou op de radar staan van verschillende clubs en Union Saint-Gilloise is één van de kandidaten. Ze zijn echter niet de enige ploeg in de running: een Poolse club zou hem graag willen aantrekken en ook in de Serie C, de competitie waar hij nu speelt, zou hij kunnen blijven. Hij speelde voorlopig twee wedstrijden voor Teramo Calcio.