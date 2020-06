Analist geeft kijk op buitenlandse coaches in de JPL: "Nog niet alarmerend, al is het geenszins een meerwaarde"

Standard koos voor een ervaren Fransman als T1, KV Oostende voor een Duitser, die nog nooit eerder een eerste elftal leidde. De kwalijke tendens van buitenlandse coaches in de Jupiler Pro League zet zich daarmee gewoon voort. Positief is het allerminst, alarmerend evenmin, volgens Eric Van Meir.

"Wat me opvalt, is dat de ploegen uit het linkerrijtje allemaal nog in Belgische handen zijn en heel vaak voor Belgische trainers kiezen", aldus analist en ex-trainer Eric Van Meir. "Het probleem ligt bij ploegen als Moeskroen, Eupen, Oostende en Cercle Brugge. Deze ploegen geven de regie (noodgedwongen) volledig uit handen."

Een van de gevolgen is dat de buitenlandse investeerders al te vaak naar een buitenlander grijpen voor de rol als T1. "Dat is inderdaad zo, en dat is niet ideaal. Maar het is evenmin alarmerend in mijn ogen, net omdat er nog tal van clubs zijn die wél kansen geven aan de Belgische trainers", aldus Van Meir.

"Ik merk dat er vanuit buitenlandse investeerders vaak weinig vertrouwen is in onze Belgische coaches. Liever zetten ze een buitenlander op de stoel van T1. Betekent dit op lange termijn een meerwaarde voor onze competitie? Zeker niet. Maar de realiteit is wat ze is: de korte termijn primeert bij veel van deze kleinere clubs. En wat daarin telt is overleven... dankzij de buitenlandse investeerders", besluit Eric Van Meir.