Bayern pakt op de valreep winst in topper en staat mogelijk op één overwinning van de titel in Duitsland

Bayern München blijft het sinds de hervatting van de Bundesliga voortreffelijk doen. Ook zijn zesde wedstrijd sinds midden mei heeft het winnend afgesloten, al was het wel kantje boord. Mönchengladbach had lange tijd uitzicht op een gelijkspel, maar de punten bleven alsnog in München.

Youngster Joshua Zirkee had Bayern na 25 minuten op voorsprong gezet door een blunder af te straffen. Daar kan u HIER meer over lezen. Tegenstander Mönchengladbach staat natuurlijk niet voor niets vierde en gaf niet zomaar op. Het had wel een gelukje nodig om langszij te komen: via een eigen doelpunt van Pavard werd het 1-1.

Pavard maakt het nog goed

Die score bleef ook lange tijd op het scorebord staan. Het spel ging goed op en neer, maar in de slotfase haalde Bayern dan toch nog zijn slag thuis. Pavard maakte zijn owngoal goed en vond Goretzka, die vier minuten voor affluiten voor de beslissende treffer zorgde.

De leider in de Bundesliga kan zo nog altijd een perfect rapport voorleggen sinds er in Duitsland opnieuw gevoetbald wordt. De voorsprong op eerste achtervolger Dortmund bedraagt nu weer zeven punten. Als Bayern dinsdag zijn volgende match wint en Dortmund lijdt puntenverlies, is het kampioen.