Cercle-voorzitter richt zich tot fans: "Graag nog even geduld"

Cercle Brugge heeft nog steeds geen nieuwe coach terwijl de hervatting nu wel heel dichtbij komt. Bij de Vereniging willen ze hun tijd nemen. Vincent Goemaere gaf iets meer uitleg bij de situatie.

"Beste fans, jullie zitten allemaal te wachten op nieuws. We zijn nog volop bezig met een aantal kandidaten, waarvan we de namen niet kunnen vrijgeven. Het zijn uitzonderlijke tijden, graag nog even geduld, het komt goed. We moeten onze rijke historie koesteren, maar moeten nu vooral positief vooruit durven kijken", klinkt het op de sociale media.

Eerst leek Marc Brys topkandidaat, maar blijkbaar staan er ook een rist buitenlandse coaches op het lijstje van groen en zwart.