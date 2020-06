"Hazard is back" en "Wat een team met Benzema": Eden is weer helemaal de oude

Eden Hazard heeft zijn rentree bij Real Madrid niet gemist. Tegen Eibar liet hij flitsen van de oude Eden zien. En de fans konden het appreciëren...

Hazard gaf de assist aan Sergio Ramos terwijl hijzelf had kunnen scoren. En even later deed hij al het voorbereidende werk voor de 3-0 van Marcelo.

Hazard is back watch out.. — Brian Nimrod (@brian_nimrod) June 14, 2020

Were the Eibar defenders socially distancing from Hazard at the back post? Every single man sucked to the ball https://t.co/HJotqhZsK2 — Marvin 😎🤟🏾 (@marvinxfunkyman) June 14, 2020

Benzema and Hazard link up.😍😍😭 — Audry Hunadi.💙 (@Audzamash) June 14, 2020

Eden Hazard is playing his heart out 🔥🔥 — Wanatsha (@wanatsha1k) June 14, 2020