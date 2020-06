Leko stapt op de Bosuil uit zijn comfortzone: "Antwerp is mijn grootste risico ooit"

Ivan Leko is aan de trainingen begonnen bij Antwerp FC. De Kroatische coach moet het werk van Laszlo Bölöni voortzetten én de troepen laten swingen. "Antwerp is mijn grootste risico ooit", schuwt hij de zware woorden niet.

Ivan Leko stond de voorbije seizoenen in de dug-out bij onder meer Club Brugge en STVV. De Kroaat slaagde erin om beide teams te laten swingen. Voor Laszlo Bölöni was aanvallend en attractief voetbal dan weer eerder bijzaak.

“Antwerp FC is mijn grootste risico ooit”, roept Leko het uit in Het Laatste Nieuws. “Dit is helemaal niet mijn comfortzone. Ik wil de lat echter héél hoog leggen. Niemand heeft mij gevraagd om kampioen te worden. Ik wil dat succes zelf!”

Al benadrukt Leko dat het resultaat ook bij hem op de eerste plaats komt. “Ik wil winnen. Al zou ik me vervelen mocht ik mezelf niet uitdagen om op een mooie manier te winnen. Het tiki-taka van FC Barcelona? Ik ben daar nooit fan van geweest.”

Het tiki-taka van FC Barcelona? Ik vond dat saai

“Ik vond dat saai”, besluit de coach van de Great Old. “Barcelona was toen wellicht de beste ploeg ooit, maar die tactiek begon me te vervelen. Wat romantisch is voor mij? Een stap vooruit zetten, met vijf de box induiken,...”