Krijgt Nicolas Frutos onder Vercauteren en Kompany een tweede kans bij RSCA? 'Constructieve gesprekken'

Anderlecht is op zoek naar een assistent-trainer voor Frank Vercauteren en zoekt het, zoals de club wel meer doet, bij mensen met een historie bij paars-wit. Met ex-speler Nicolas Frutos waren er al verkennende gesprekken.

Anderlecht is na het ontslag van Pär Zetterberg op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. De club zou voor die functie denken aan Nicolas Frutos. Dat meldt Het Laatste Nieuws, dat eraan toevoegt dat de club en de Argentijn in een constructieve sfeer met elkaar hebben gesproken.

De 39-jarige Argentijn was tussen 2006 en 2010 actief als speler in het Astridpark en moest vroegtijdig een punt achter zijn carrière zetten door een opeenstapeling van blessures. Vincent Kompany en Frutos deelden de eerste helft van 2006 de kleedkamer. Kompany vertrok in de zomer. Hij was ook anderhalf jaar speler onder Frank Vercauteren bij RSCA.

Geen rancune

Ook als trainer heeft Frutos een verleden bij de club, maar dat eindigde nogal bruusk. In 2016 was hij er assistent en toen hij in 2017 even interim-T1 was had hij gehoopt dat hij zou mogen aanblijven als hoofdtrainer, maar dat was niet het geval. Daarna stapte hij maar op.

Toch had hij geen rancune tegenover de club, want toen hij in het kader van zijn trainersopleiding een stageplek zocht kwam hij er opnieuw terecht. Dat was in het begin van 2020 en toen heeft hij toch indruk gemaakt.