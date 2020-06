🎥 Kompany trapt trainingen af met indrukwekkende speech: "Dit jaar pakken we alles terug!"

"Vorig jaar werd ons veel afgenomen", blikt Vincent Kompany nog eens terug op de wisselvallige resultaten. "Dit jaar pakken we alles terug."

En The Prince heeft meteen een waarschuwing in petto. "Ik wil altijd en overal mentaliteit zien. Kom niet om te verliezen. Als je dit niet kan, vertrek dan maar."

"We take everything back." Bienvenue à la nouvelle saison. Welkom terug. https://t.co/ZlUaqQe7KY pic.twitter.com/JBhusbdiG2