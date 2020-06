Kompany wil troepen fitter dan fit en haalt nieuwe pion weg uit Engeland

Dat was vorig seizoen, vooral de eerste helft dan, dikwijls het probleem. Anderlecht had een gebrekkige voorbereiding en daar is nu dus een mouw aan gepast. De man wiens credo is: 'als je fit wil zijn, moet je lopen', gaat de spelers een extra boost moeten geven.

Hij is in feite een conditietrainer, maar eentje die er stevig de pees op legt. Hij laat geen kans onbenut om te benadrukken hoe belangrijk het is om hard te werken. "Spelers moeten zich op fitheid concentreren.

"Het is een eer om naar Anderlecht te komen en te trachten om deze historische club haar gloriejaren terug te bezorgen... Enorm bedankt, Vincent Kompany. Het ultieme doel: Champions League", schreef hij zelf op Twitter.

Privileged to be joining @rscanderlecht and attempt to help restore this historic club to its former glory years...huge thank you to @VincentKompany for the invitation, I look forward to working with you again! The ultimate aim...Champions League🏆#togetherweareinvincible pic.twitter.com/3vUAmuggc9