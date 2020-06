Beerschot praat over nieuw contract voor Fransman maar er zijn kapers op de kust

Beerschot trekt haast op volle kracht richting de terugmatch van de promotiefinale tegen OHL. Dat in tegenstelling tot de tegenpartij, waarbij heel wat (sleutel)spelers einde contract zijn. Bij de Kielse Ratten zijn dat alleen Rubin Seigers en Baptiste Aloé.

De twee centrale verdedigers zijn beiden einde contract op het Kiel. Rubin Seigers (22) keert na zijn uitleenbeurt terug naar Racing Genk en Baptiste Aloé (25) kreeg begin dit jaar slechts een halfjarig contract voorgeschoteld.

Maar de Fransman verscheen toch op de eerste groepstraining van de Mannekes sinds de coronabreak. Het bestuur onderhandelt namelijk nog over een nieuwe overeenkomst bij Beerschot. Trainer en bestuur kennen zijn volle potentieel nog niet, want hij kreeg slechts drie korte invalbeurten om zich te bewijzen.

Of hij daadwerkelijk bij Beerschot zal blijven is lang niet zeker. Hoe de onderhandelingen zullen uitdraaien is koffiediek kijken en volgens een Franse bron zijn er kapers op de kust. Actufoot meldt dat er voor Aloé een tweejarig contract klaarligt bij Stade Lavallois, een club die actief is in National 1 (derde klasse) en een optie op een extra jaar bij promotie naar de Ligue 2.