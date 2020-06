"Als speeldag 30 kan, waarom dan geen mini-play-offs?" Hoe de uitspraak van Bayat alle discussies weer geopend heeft

De discussie over de afwikkeling van de Belgische competitie is nog niet helemaal naar de achtergrond verdwenen. Dinsdag liet bondsvoorzitter Mehdi Bayat een gaatje voor speeldag 30, even later vroeg Antwerp om nog mini-play-offs te spelen.

Op 15 viel het doek over de Belgische competitie. Club Brugge werd tot kampioen uitgeroepen, het huidige klassement diende om de Europese plaatsen te verdelen en Waasland-Beveren moest degraderen. Toch sprak bondsvoorzitter Mehdi Bayat bij Sporza over de mogelijkheid om speeldag 30 alsnog af te werken.

Een bocht van 180°. Antwerp sprong meteen op de kar. "Bij Antwerp zijn we verbaasd over die uitspraak. In welke hoedanigheid zegt Mehdi Bayat dat? Als directeur van Charleroi? Als bondsvoorzitter? Als bestuurder van de Pro League", vroeg General Secretary & Sports Sven Jaecques zich af bij Het Nieuwsblad.

Anderlecht, Genk of Mechelen naar play-off 1

"Antwerp is altijd voorstander geweest van het afwerken van het lopende seizoen. We zien ook dat in de meeste andere landen nog wordt gevoetbald. Als de dertigste speeldag nog kan doorgaan, zien we niet in waarom er ook geen mini-play-offs kunnen worden gespeeld. De overheid laat wedstrijden toe vanaf 1 juli. Dat zeggen we niet uit eigenbelang. We staan nu vierde, we kunnen ook nog vijfde of zesde eindigen", besloot hij.

Vijf ploegen zouden al zeker zijn van play-off 1 moesten er mini-play-offs komen. Anderlecht, Genk en Mechelen zouden op speeldag 30 nog voor het laatste ticket strijden.