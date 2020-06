Mbokani zit letterlijk en figuurlijk in een zetel in Monaco

Wie maakt Dieumerci Mbokani gelukkig en biedt hem een tweejarig contract. In België zijn er voldoende topclubs geïnteresseerd waardoor de Congolees rustig kan afwachten.

Mbokani zit in een zetel in Monaco, letterlijk en figuurlijk. De 34-jarige topschutter maakt zich geen zorgen. Hij weet wel dat hij volgend seizoen hoe dan ook een ploeg zal hebben. Als het niet in België is, is het wel in het buitenland. Dat hij zijn lichaam wat meer rust kan geven, komt hem ook niet slecht uit. Aan die fysieke trainingen in het begin van het seizoen heeft hij toch een broertje dood.

Mentale rust

Naar wat we horen is het bij zijn manager druk genoeg. Anderlecht heeft interesse, maar weet niet of ze hem kunnen betalen. Antwerp wil hem graag terug, maar niet aan de voorwaarden die ze nu eisen. En dan zou er zelfs nog Gent zijn, dat de kat uit de boom kijkt als ze straks Jonathan David verliezen. Dat laatste is echter iets dat in de wandelgangen ronddwaalt en niet bevestigd werd.

Welke richting het ook uitgaat, Mbokani is deze keer niet van plan om af te wijken van zijn plan. Hij wil de komende twee jaar - misschien wel de laatste uit zijn carrière op topniveau - mentale rust. Daarom wil hij vanaf Nieuwjaar niet weer geconfronteerd worden met de eeuwige vraag wat hij volgend seizoen gaat doen. Daar heeft hij de buik van vol...

Probleem als hij niet speelt

Een Mbokani die nog twee jaar volle bak wil gaan, kan iedereen wel gebruiken. Al moet je er wel rekening mee houden dat je hem niet op de bank kunt zetten, want dan heb je een probleem. Dieu is gelukkig als hij speelt en scoort. Als één van beide of allebei wegvallen, gaat het bergaf met de communicatie en de motivatie. Dan heb je hem liever niet in je kleedkamer.

Wie durft het risico aan? Bij Anderlecht zouden ze hem goed kunnen gebruiken, want Roofe was tot nu geen absoluut schot in de roos en bij Dimata zijn knie staan nog altijd vraagtekens. Drie spitsen voor een topclub is ook niet te veel. Antwerp zit ook niet dik in de centrale aanvallers en wil hem graag terug. Maar of D'Onofrio zin heeft om hem zijn twee jaar te geven... Gent als derde hond? Daar hebben ze nog Chakvetadze en Depoitre rondlopen. En een type David is Mbokani nu ook niet...