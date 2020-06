Opvallend: Franse bekerfinales niet op zaterdagavond om plaats te maken voor... Fort Boyard

De finale van de Coupe de France (PSG - Saint-Étienne) en die van de Coupe de la Ligue (PSG - Lyon) staan gepland op 24 en 31 juli. Allebei op een vrijdagavond dus. De twee matchen zijn uiterst belangrijk, niet alleen omdat het over een trofee gaat, maar ook over de verdeling van Europese tickets. De UEFA moet namelijk voor 3 augustus weten welke teams Europa ingaan.

De reden waarom de finale op vrijdag en niet op zaterdag gespeeld wordt is... origineel. France 2, de rechtenhouder van de finales, wil volgens Le Parisien het plekje voor zaterdag voorbehouden aan Fort Boyard. In Frankrijk is het nog een zeer populair televisieprogramma.

