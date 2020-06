Een van de grootste talenten van Neerpede lijkt op weg naar Manchester City

De jeugdwerking van Anderlecht staat hoog aangeschreven in Europa. Veel jongeren schopten het de voorbije jaren tot de eerste ploeg ook al was er veel interesse van buitenlandse clubs. Nu staat er een talentvolle jongere op het punt om paars-wit te verlaten.

Het gaat om de 16-jarige Roméo Lavia. Anderlecht deed volgens Het Laatste Nieuws meerdere pogingen om de centrale verdediger langdurig vast te leggen en voerde meerdere gesprekken, maar hij staat nu dicht bij een overgang naar Manchester City.

Anderlecht zag een grote toekomst in Lavia en volgens HLN was hij een van de speerpunten van het plan 'RSCA 20-25'. Er was veel interesse vanuit Engeland in de talentvolle verdediger. Liverpool was geïnteresseerd en ook Man United was gecharmeerd. Toch zal het wellicht Man City worden, de ex-ploeg van Vincent Kompany, dat aan de haal gaat met een van de grootste talenten van Neerpede.