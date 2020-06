Los Angeles kijkt uit naar komst Andy Najar: "De ideale mix van talent en ervaring"

Andy Najar trekt de deur bij Anderlecht achter zich dicht en trekt richting de Verenigde Staten.

Bij Los Angeles FC kijken ze alvast uit naar de komst van de Hondurees. "We monitoren de situatie rond Najar al een tijdje en we zijn ervan overtuigd dat hij de perfecte speler is voor ons. Zijn carrière spreekt voor zichzelf. Zowel in de VS als in Europa."

"Zijn mix van talent van ervaring en talent is wat deze groep nodig had. Op de rechtsachterpositie past hij perfect in onze manier van spelen. Zijn atletisch vermogen, zijn aanvallende ingesteldheid en de manier waarop hij de bal terugverovert past perfect binnen onze counterpress", aldus de Amerikaanse club op hun website.

De club van superster Carlos Vela vreest de blessuregevoeligheid van de verdediger niet. "We zijn ons bewust van zijn blessures. Maar we waren onder de indruk van hoe hij telkens weer wist terug te vechten."