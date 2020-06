Bayat weet wat zijn club moet doen: "Het voorbeeld van Gent volgen"

Mehdi Bayat is al acht jaar de grote baas bij Charleroi. In die acht jaar zijn de Carolo's stevig gegroeid tot een regelmatige klant in play-off 1. Nu wil Bayat echter de stap zetten naar een echte topclub.

"We zijn snel gegroeid, maar als we nog een stap willen zetten, dan moeten we het voorbeeld van AA Gent volgen", zegt hij bij Sporza. "We worden vaak met Gent vergeleken. We zitten nu in een fase waar we zonder nieuwe middelen of elementen zouden stagneren. Daarom is er ook het project rond het stadion in 2024. Dat zal ons toelaten om toe te treden tot een nieuwe categorie, zoals ook Gent met zijn Ghelamco Arena."

Ik heb geleerd van Vanden Stock, Verhaeghe en De Witte

Charleroi had onder zijn nonkel, Abbas, een slechte reputatie opgebouwd bij de bondsinstanties. Daar heeft hij verandering in willen brengen. "Men zegt dat ik een goeie diplomaat ben en dat ik consensussen kan bereiken. Ik heb het van Roger Vanden Stock, Bart Verhaeghe en Ivan De Witte geleerd."

"Ze hebben me doen begrijpen dat het ook goed is voor je club als het Belgische voetbal in zijn totaliteit groeit. Zo ben ik een beetje een expert in het Belgische compromis geworden."