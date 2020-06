Misnoegde Sarri heeft verklaring voor slechte vorm Cristiano Ronaldo

Juventus wist gisteren in het Stadion Olimpico niet te winnen tegen Napoli en zag Mertens en co daardoor de Coppa Italia de lucht in steken.

Het was voor Juventus de tweede wedstrijd sinds de heropstart van het Italiaanse voetbal en ook de tweede wedstrijd waarin Juventus niet wist te scoren. Na afloop gingen de vragen dan ook vooral over de ondermaatse vorm van Cristiano Ronaldo.

Maurizio Sarri was teleurgesteld over de prestatie van zijn ploeg, maar hoeft de oorzaak niet ver te zoeken. "Het is logisch dat Cristiano Ronaldo niet de prestaties kan brengen van voor de coronaperiode. Hij is niet scherp genoeg, net als Dybala en Douglas Costa dat evenmin zijn."

"We hebben niemand die een man kan voorbijgaan of iemand met een beslissende actie momenteel. Daarom is het moeilijk om te scoren en verliezen we na strafschoppen. Ik was boos en teleurgesteld na de wedstrijd, maar heb de jongens even alleen gelaten. Morgen praten we er wel over."