Wie we daar hebben! Wilfried Dalmat keert terug naar België

Bij Solières hebben ze een straffe transfer verwezenlijkt. Wilfried Dalmat komt daar volgend seizoen de ranken versterken.

Dalmat werd in 2001 nog kampioen in Frankrijk met Nantes en veroverde samen met onder andere Defour, Witsel, Mbokani en Jovanovic de eerste titel in 25 jaar voor Standard. Daarna koos hij voor Club Brugge, maar dat werd niet bepaald een succes.

Dalmat passeerde nog langs enkele Turkse clubs en voetbalde nog kort bij White Star, alvorens te gaan vertoeven in de lagere reeksen in Frankrijk. Maar de ondertussen 37-jarige Dalmat keert vanwege familiale redenen terug naar België. De flankspeler boette alvast wat snelheid in en is tegenwoordig terug te vinden op het centrale middenveld.

Maar voor een club als Solières moet de Fransman een zekere meerwaarde zijn. Solières eindigde namelijk pas voorlaatste in 2e amateur.