Akkoord in de maak: OHL kan straks spelers een contract voor maand extra geven

Er moet nog een wettelijk kader rondgegoten worden, maar de Pro League en de spelersvakbond Sporta hebben een akkoord om aflopende contracten met enkele maanden te verlengen.

In de Premier League was dat akkoord er al langer, maar de Pro League had nagelaten daarover te praten. Nu is er dan toch nog een akkoord uit de bus gevallen.

"Wij hebben onze goedkeuring gegeven voor een verlenging van de CAO tot 2 augustus", zegt Sébastien Stassin van spelersvakbond Sporta. "De Pro League is nu bezig met het opmaken van een document om door te sturen."

Als er een eventuele 30ste speeldag komt - wat heel onwaarschijnlijk is - kunnen de clubs daar dan ook beroep op doen. "Er waren enkele clubs die op deze maatregel hebben aangedrongen. Die clubs zullen dit zeker gebruiken. Zo zijn de onderhandelingen met de Pro League vlot verlopen."