Uitspraken Johan Derksen blijven niet zonder gevolg: Oranje-internationals boycotten programma tot nader order

Veronica Inside zit in de problemen. TV-figuur Johan Derksen ging eerder deze week fel uit de bocht met een 'racistische grap' in het populaire programma. Enkele adverteerders haakten intussen af, maar ook heel wat spelers gaan Veronica Inside tot nader order boycotten.

Eerder vandaag kon u hier al lezen dat de 'racistische grap' van Johan Derksen in het verkeerde keelgat geschoten is in Nederland en ver daarbuiten.

Maar er is meer. Internationals van het Nederlandse elftal zullen -net als het vrouwenelftal en Jong Oranje-, Veronica Inside tot nader order boycotten.

Onder meer aanvoerder Virgil van Dijk postte vanmiddag onderstaande tweet onder de toepasselijke hashtag 'VeronicaOffside': "Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma."

Benieuwd hoe Johan Derksen, die heel licht over het incident ging, hierop zal reageren.