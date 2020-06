Commotie in Nederland om 'racistische' grap Johan Derksen: "De ene week homofoob, de andere racist"

In Nederland hebben ze ook hun deel van de commotie te pakken na een uitspraak van Johan Derksen in Veronica Inside. Daar worden wel meer grappen op of over het randje gemaakt. Nu vergeleek de analist rapper Akwasi met Zwarte Piet. Iets wat hem snoeiharde kritiek van enkele voetballers opleverde.

Eljero Elia en Memphis Depay konden er niet mee lachen en riepen verschillende adverteerders op om het televisieprogramma te boycotten en prompt haakten Zespri Kiwifruit en Gilette af. Derksen is niet onder de indruk. "Ach, die reclameblokken zijn toch al veel te lang", zei hij aan het Algemeen Dagblad. "Ik vond het trouwens nog niet eens zo’n heel slechte grap. Weet je, ik zit daar om mijn mening te verkondigen en dat zal ik blijven doen tot de laatste snik." "Dit is weer een storm in een glas water die wel overwaait. Morgen is er weer een andere rel. Dat gaat vaker zo. Dan beginnen mensen drie dagen na ons programma te gillen. En denken commerciële jongens van bedrijven: wij kunnen niet achterblijven, maar ach, ik ga daar niet over." De kritiek deert hem ook niet. "Als je het hele programma hebt gezien, dan weet je dat wij afstand hebben genomen van het begrip racisme. Nu word je, omdat er een clipje van gemaakt is, weggezet als racist. Maar goed, de ene week ben ik homofoob, de andere week racist. Ik las ergens dat Akwasi het mentaal niet meer aankon en zich veertien dagen heeft opgesloten. Nou, ik kan je vertellen: ik ben er mentaal heel goed aan."