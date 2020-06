Barça-verdediger heeft nog weinig hoop: "Waar gaat Real punten laten liggen?"

Barcelona heeft gisteren dure punten laten liggen bij Sevilla. Daardoor hebben ze het behalen van de landstitel niet meer in eigen handen en moeten ze rekenen op een misstap van Real Madrid. Iets dat verdediger Gerard Piqué niet meteen ziet gebeuren.

Real speelt zondag op het veld van Real Sociedad, misschien nog de enige moeilijke horde voor de Koninklijke. "Als je het programma van Real ziet, dan kun je je moeilijk voorstellen dat ze nog punten gaan verspelen", zegt Piqué bij Marca.

De veteraan ziet het dan ook somber in voor zijn ploeg. "Door dit resultaat hebben we het niet meer in de hand. Ik denk dat het lastig wordt om nu nog kampioen te worden. We gaan er alles aan doen, maar Real Madrid gaat waarschijnlijk weinig punten verspelen."