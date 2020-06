Zulte Waregem moet knopen doorhakken over Sandy Walsh en andere verdediger die einde contract is

Zulte Waregem heeft met Davy De fauw, Sandy Walsh en Marvin Baudry drie verdedigers die na dit seizoen einde contract zijn bij de club. Eerstgenoemde stopt, de andere twee zouden een nieuw voorstel kunnen krijgen.

Davy De fauw kondigde zijn afscheid aan als profvoetballer en ondertussen werd Daniel Opare al gratis opgepikt bij Antwerp als vervanger voor de oudgediende. Op die positie beschikt Francky Dury ook over Sandy Walsh, als die een contractverlenging krijgt tenminste.

Baudry na 5 jaar weg bij Essevee?

Volgens Het Nieuwsblad wil Zulte Waregem graag verdergaan met Walsh. De 25-jarige rechtsachter mag zich dan ook aan een nieuw contractvoorstel verwachten. Marvin Baudry is dan weer een twijfelgeval. Hij kan centraal en rechts achterin uit de voeten, maar volgens de krant twijfelt Essevee over zijn fysieke paraatheid.

Walsh streek in 2017 neer aan de Gaverbeek. Hij kwam toen over van Racing Genk. Baudry twee jaar eerder. Daarvoor was hij bij Amiens aan de slag.