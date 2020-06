Dennis Praet moet hervatting van de Premier League aan zich voorbij laten gaan

Op zaterdag 20 juni is er eindelijk weer competitievoetbal voor Leicester City en Watford. Van de drie Rode Duivels die actief zijn bij beide clubs zullen er twee aan de partij beginnen en dat zijn Youri Tielemans bij de Foxes en Christian Kabasele bij de Hornets.

Tielemans' ploegmaat bij de Rode Duviels en Leicester Dennis Praet ondervond deze week last aan de kuit en wordt uit voorzorg aan de kant gehouden door manager Brendan Rodgers. Bij Tottenham kregen Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen vrijdag ook al geen basisplaats, maar zij waren wel fit.

Ward, Morgan, Bennett, Fuchs, Mendy, Choudhury, Gray, Pérez en Iheanacho zitten op de bank bij Leicester.

Dit is de opstelling van Watford:

#WATLEI