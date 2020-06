OFFICIEEL: Lucas Schoofs blijft in de Eredivisie actief

Heracles Almelo heeft Lucas Schoofs een nieuw eenjarig contract aangeboden. De ex-speler van KAA Gent en Lommel ligt er sinds de zomer van 2019 onder contract.

In de zomer van 2019 maakte Lucas Schoofs de overstap van KAA Gent naar Heracles Almelo. De 23-jarige middenvelder startte slechts in één officiële match in de basis voor de Heraclieden en was einde contract, maar blijft nu toch langer aan de club verbonden. Hij tekende een nieuw eenjarig contract, met een optie op een extra seizoen.

"Ik voel me goed in Almelo en bij deze club. Ik ben dan ook heel blij met dit nieuwe contract. Vlak voordat de competitie tot zijn einde kwam heb ik mijn debuut mogen maken, uit tegen ADO Den Haag. Dat smaakte naar meer. Mijn doel is dan ook nog meer van mezelf te laten zien", aldus Schoofs op de website van Heracles.