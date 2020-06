Na Club Brugge in het echt nu ook de Belgische voetbalkampioen bekend in esports

Esports is steeds populairder aan het worden en zeker ook met betrekking tot het voetbal. Voor het tweede jaar op rij werd er een Proximus ePro League op poten gezet, waarbij de 16 clubs uit 1A vertegenwoordigd werden door een speler. Charleroi is de nieuwe landskampioen.

Nadat Moeskroen de eerste editie van deze FIFA-competitie met Belgische ploegen had gewonnen, barstte de strijd opnieuw los in de jacht naar de titel. Ook in deze competitie is er een systeem met play-offs. Bij aanvang van het weekend kwamen Charleroi, Genk, Kortrijk en Moeskroen nog in aanmerking om kampioen te worden.

Moeskroen deed dit seizoen beroep op een nieuwe speler met Anthony "REGO" Rochetti. Die wist Les Hurlus wel naar de finale te loodsen door de concurrentie uit Genk te verslaan. In de finale wachtte de amper 16-jarige Matthias "Matthax" Rousselet.

🎮| #ProximuseProLeague



WE ARE CHAMPION ! @RCSC_MatthaX remporte la grande finale de la #EproLeague 3 -1 contre le @ExcelMouscron! Merci de n'avoir jamais rien laché MatthaX !



On ramène la coupe à la maison ! 🏆🏠#ChampionDeBelgiqueFIFA20 pic.twitter.com/AhYH7gzfa3 — RCSC Officiel (@SportCharleroi) June 20, 2020

Ondanks zijn jonge leeftijd kan Rousselet er wel wat van. Hij won de finale met 3-1 en schonk Charleroi dus de ePro League, ten koste van de titelverdediger.