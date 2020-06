Weinig kansen gekregen bij W-B, maar talent hoopt op nieuwe uitleenbeurt: "Eender waar, als ik maar veel kan spelen"

De uitleenbeurt van Xian Emmers aan Waasland-Beveren is niet geworden wat hij ervan verwachtte. De middenvelder kwam maar acht keer in actie en kreeg geen signaal van de club dat hij mee de trainingen moest hervatten. Nu mikt hij op een nieuwe uitleenbeurt.

“Ik begon met de beste verwachtingen, maar ik heb heel weinig gespeeld. De resultaten waren niet goed en dan moet er geknokt worden. De trainer werd ook vervangen. Volgens de club paste ik niet in het systeem", vertelt hij in HBvL.

Hij is er mentaal sterker door geworden. Emmers heeft nog een contract tot 2022 bij Inter, maar hij zal eerst elders minuten moeten verzamelen. "Inter heeft al aangegeven dat ze me nog graag een seizoen willen uitlenen. Dit wordt een belangrijk jaar voor mij. Het gevoel moet goed zitten, maar voorlopig kan ik nog niet veel zeggen over interesse. De transfermarkt ligt redelijk stil omdat de competities in veel landen nog moeten worden uitgespeeld. Mij maakt het niet uit waar ik terechtkom, als ik maar veel matchen kan spelen."