Zinedine Zidane tempert de euforie na puntenverlies Barça: "Dat resultaat verandert niets"

Zinedine Zidane wil absoluut dat zijn manschappen de concentratie vasthouden. De kansen op een Madrileense titel lijken gestegen na de 0-0 van Barcelona op het veld van Sevilla. Toch wil de Real-coach nog niet te hoog van de toren blazen.

Real staat nog tweede in La Liga met drie punten minder dan Barcelona, maar heeft ook een match minder gespeeld. Het gelijkspel in Sevilla kan voor Barcelona dus wel eens zwaar gaan doorwegen. "Dat resultaat verandert niets, ook al is het goed dat de ploeg die boven je staat punten verliest', beweert Zidane op een persconferentie.

Finales

De Fransman wil vooral zijn eigen team goed zien blijven presteren. "We moeten blijven doen wat we tot dusver gedaan hebben. We hebben net twee matchen achter de rug en hebben een belangrijke match voor de boeg. We moeten focussen op die wedstrijd. Het zijn nu allemaal finales en dat is er ook één. Zo zal het zijn tot het einde van het seizoen."

Real Madrid gaat zondagavond op bezoek bij Real Sociedad. Wint de ploeg van Eden Hazard, dan tellen twee leiders dus evenveel punten in La Liga. De aftrap is om 22u.