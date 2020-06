Geen publiek toegelaten in Premier League, maar dat geldt niet voor Mogi Bayat

Uiteraard is er nog geen publiek toegelaten bij de Premier League-wedstrijden. Toch slaagde Mogi Bayat erin gisteren toeschouwer te zijn bij Watford-Leicester City.

Bayat heeft uiteraard goeie contacten bij Watford, dat dezelfde eigenaars heeft als Udinese. Hij deed in het verleden al tal van deals met beide clubs. Maar dat hij gisteren in het stadion zat, was toch wel opvallend.

Met de gepaste social distancing zat hij naast de voorzitter van Watford. Voor de analisten van Play Sports toch wel een opmerkelijk gegeven. "Want eigenlijk mag niemand het stadion in. Misschien hier en daar een paar bestuursleden", zei Geert De Vlieger.