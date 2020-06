Toestroom van buitenlandse coaches terwijl er heel wat Belgische beschikbaar zijn: "Belgische coaches even goed of zelfs beter opgeleid"

De laatste keer dat Sven Vermant aan de zijlijn stond als coach is al van 2018 bij Waasland-Beveren geleden. Hij concentreerde zich de voorbije twee jaar op zijn bij Club Brugge voetballende zoon en op zijn vervolmaking als trainer. Maar in België aan de slag gaan, lijkt niet makkelijk.

Alle ploegen namen tot nu toe een buitenlandse coach. "We kunnen er zelf niets aan veranderen dat clubs in buitenlandse handen terechtkomen en dan voor een buitenlandse coach kiezen. Je kunt daar negatief naar kijken, maar we moeten positief zijn", zegt hij bij Sporza.

"Wij, Belgische coaches, moeten een manier vinden om onszelf te ontwikkelen en trachten succesvol te zijn. We moeten elkaar voor een stuk ook steunen, zodat je naar de buitenwereld toe het Belgisch trainerschap nog meer gaat promoten."

Waarom zijn de Belgische coaches dan niet gegeerd? "Er is in België zeker voldoende kwaliteit. Belgische coaches zijn goed opgeleid om minstens even goed als of zelfs beter te doen dan buitenlandse coaches. Alleen is het belangrijk dat je als coach de kans krijgt. Je moet ook "neen" durven zeggen tegen iets waar je niet 100% jezelf zou kunnen zijn."