📷 Mati Suarez is Anderlecht nog steeds niet vergeten, zo laat zijn zoontje zien

Het vertrek van Matias Suarez bij Anderlecht is niet verlopen zoals hij gepland had. Toch is de 32-jarige Argentijn zijn ex-club nog niet vergeten.

Zo blijkt uit een Instagram-post waarin zijn kinderen hem een gelukkige vaderdag toewensen. Zoontje Valentino droeg daarin een uitrusting van Anderlecht, vier jaar na zijn vertrek bij de Brusselaars en toch wel wat disputen over de financiële afhandeling. De ex-Gouden Schoen is trouwens nog niet versleten, want hij was dit seizoen goed voor 7 doelpunten en 8 assists in de competitie voor River Plate.