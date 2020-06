Duivelsbarometer (2/2) - Geblesseerd, in de tribune of op de bank: voor deze Rode Duivels was de hervatting geen succes

Niet elke Rode Duivel kon even hard genieten van de hervatting van de buitenlandse competities. De ene was geblesseerd en de andere moest van op de invallersbank toekijken. Sommigen moeten straks andere oorden opzoeken, anderen kunnen dat best ook doen. Een overzicht.

De pechvogels

Na maanden toe te hebben geleefd naar die eerste competitieminuten en dan geblesseerd zijn, het moet je maar overkomen. Die pech hadden Bjorn Engels en Dennis Praet. De verdediger van Aston Villa sukkelde met de achillespees en moest de eerste twee partijen aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder van Leicester had last aan de kuit. Nog geen hervatting dus voor hen. Hopelijk vallen de blessures mee.

Wie al wel in actie kwam, maar ook geremd werd door blessures is Benito Raman. Net als heel Schalke 04 snakt hij naar het seizoenseinde. De aanvaller had rugproblemen en bleef twee partijen langs de kant. De 2 op 24 van Schalke spreekt boekdelen...

De bankzitters

Niet geblesseerd, maar ook niet gespeeld... dat was het lot van Tottenham-Belgen Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. De keuze van Mourinho om Alderweireld op de bank te houden was een tactische. Vertonghen tekende een mini-contractverlenging maar kan al uitzien naar een nieuwe club. Best een waar hij weer eerste keus is, want met het oog op het EK in 2021 kan je toch maar best titularis zijn...

Elders in Londen zijn het barre tijden voor Michy Batshuayi. De goedlachse aanvaller werd door Frank Lampard uit de wedstrijdselectie gelaten tegen Aston Villa. Voor hem lijkt er geen toekomst meer weggelegd bij Chelsea. Hij heeft zijn kans gekregen, maar Abraham en Giroud staan boven hem in de pikorde. Zijn contract tot 2021 uitzitten is geen optie met het oog op Euro 2020.

Wie ook een transfer kan maken is Timothy Castagne. Er was de voorbije maanden veelvuldige interesse in de flankverdediger van Atalanta. Zondag was hij er opnieuw geen basisspeler -wel invaller. De club zou daardoor ook kunnen meewerken aan een overgang. Op dezelfde positie kan Thomas Meunier deze zomer besteden aan het uitkiezen van een nieuwe club. Hij is einde contract bij PSG.

